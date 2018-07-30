Özkonak Kasabası 15 Temmuz Şehitler parkına kavuşuyor

Nevşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkından sonra Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde de 15 Temmuz Şehitler parkı yapımı tamamlanmak üzere. Özkonak Belediyesi tarafından bir ay gibi kısa bir sürede hizmete kazandırılacak olan 15 Temmuz Şehitler Parkında bulunan anıtta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rabia işaretinde belirttiği "tek vatan, tek millet, tek devlet ve tek bayrak" sözleri yer alıyor. Özkonak Belediye Başkanı İlker Yürekli yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Parkının bir hafta sonra tamamen hizmete gireceğini belirtirken 15 Temmuz hain darbe girişimin unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi. Yürekli, “15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız dedik. Bu bölge atıl bir bölgeydi. Burayı değerlendirmek anlamında 15 Temmuz Şehitler parkı yapmak istedik. 15 Temmuz hain darbe girişimini hem unutmayalım hem de unutturmayalım istedik. Bizim şehitlerimize karşı millet olarak hem vefamızı gösterelim hem de 15 Temmuz’u unutturmamak için böyle bir projeye imza attık. Parkımızda 15 Temmuz Şehitler anıtı dört köşeden oluşuyor. Bu dört köşede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rabia işaretinde belirttiği gibi Tek millet, tek vatan, tek vatan, tek bayrak sözünü her köşesine yerleştirdik. Anıtımızda Türk bayrağımız, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un resmi var. Mustafa Kemal Atatürk’ün Vatan size minnettar sözünün yanı sıra 15 Temmuz Şehitlerimizin isimleri bulunuyor. Parkımız bir hafta içerisinde tamamlanarak hizmete girecek” dedi.