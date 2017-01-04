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04 Ocak 2017 17:12

Polisin şüphelendiği araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin şüphelendiği araçtan uyuşturucu çıktı

04 Ocak 2017 17:12

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelenerek durdurdukları bir aracın içinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Durdurulan araçta ve içerisindeki H.B ve B.R isimli şahıslarda yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak, şüpheli şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçlarından’ yasal işlem yapıldı ve şahıslar Savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından B.R isimli serbest kalırken, H.B. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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