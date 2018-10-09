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Rektör Bağlı, Başkan Seçen'e yüksek lisans diplomasını verdi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programında Yüksek Lisansını tamamladı ve diplomasını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mazhar Bağlı' nın elinden aldı.


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programında Yüksek Lisansını tamamlayan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Mazhar Bağlı' nın makam odasında diploma ve cübbe giyme heyecanı yaşadı.


Seçen' in eğitim aldığı akademisyenlerin de hazır bulunduğu törende, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yüksek Lisans Diplomasına imza atarak Belediye Başkanı Atilla Seçen' e takdim ederken, Seçen 'e cübbesini de giydirdi.


Belediye Başkanı Seçen, başta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı başta olmak üzere kendisine eğitiminde katkı sağlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Programı akademisyenlerine teşekkür etti.

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