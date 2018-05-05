Rektör Bağlı, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret ederek, Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşan Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediyesi ile bugüne kadar işbirliği içerisinde ciddi projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Bağlı, Belediye Başkanı Atilla Seçen’e de görevinde başarılar diledi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile her alanda yakın işbirliğinin sürdürülmesi için bundan sonraki süreçte de çalışmaların yürütüleceğini kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’ de, Rektör Bağlı’ nın ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversite ile Nevşehir Belediyesi arasındaki geçmişteki işbirliğinin, .bundan sonraki süreçte de kesintisiz devam edeceğini dile getirdi.

Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’e ziyaretin anısına çini tabak takdim etti.