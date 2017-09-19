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19 Eylül 2017 08:57

Rektör Bağlı binicilik tesis inşaat alanında incelemelerde bulundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Bağlı binicilik tesis inşaat alanında incelemelerde bulundu

19 Eylül 2017 08:57

Dr. Mazhar Bağlı, yapımı devam eden Binicilik Tesisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.


Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdülkadir Uzunöz ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı personelleri ile birlikte üniversitenin Damat İbrahim Paşa Kampüs alanı içerisinde inşaat çalışması devam eden Binicilik Tesisini gezdi.


İlk etapta 20 adet ahır, seyis odası, kafeterya, seyirci tribünü, depo, otopark, açık ve kapalı manej bölümlerinden oluşan Binicilik Tesisi inşaatlarında incelemelerde bulunan Rektör Bağlı, inşaat hakkında bilgi aldı.




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