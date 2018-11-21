Rektör Bağlı, Japonca konuşma yarışmasında ikinci olan Öndoğan'ı tebrik etti

Dr. Mazhar Bağlı, 27. Ankara Japonca Konuşma Yarışmasında ikinci olan NEVÜ Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencisi Hilal Öndoğan'ı tebrik etti.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), Japonya Tanıtım Vakfı ve Türk Japon Kadınları Dostluk ve Kültür Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen 27. Ankara Japonca Konuşma Yarışmasında ikinci olan NEVÜ Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2. sınıf öğrencisi Hilal Öndoğan'ı makamında kabul etti. Üniversite öncesi Japonlara karşı kendinde oluşan hayranlıkla Japonca öğrenmeye karar verdiğini belirten Hilal Öndoğan; “Japonları ve kültürlerini öğrenmeye başladığımda içimde kendilerine karşı bir hayranlık duydum. Bu hayranlığım ile birlikte Japon dilini öğrenme yönünde kendimde bir heves başladı ve üniversiteye başlamadan bu dili öğrenme hususunda kendimce mücadele ettim ve üniversite sınavlarına girmeden hayalim ve hedefim de buydu. Bu hayalimi ve hedefimi gerçekleştirerek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatını kazandım. Bu yıl bölümümde benim ikinci yılım ve hocalarımızın da büyük destekleriyle Japoncamı geliştirmeye devam ediyorum. Kendilerine ve Rektörümüze vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bağlı: "Üniversitemiz ve ülkemiz İçin Gurur Verici"

Elde ettiği başarısından dolayı Hilal Öndoğan'ı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, bu başarının üniversite ve Türkiye için de gurur verici olduğunu söyledi. Bağlı; “Üniversitemiz bünyesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Japon heyetinin katılımlarıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Japon Dili ve Edebiyatı bölümümüz ile birlikte Türkiye ve Japonya arasında köprüler kurarak ikili ilişkilerimizin daha da güçlenerek gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde devam etmesine vesile olacak Japonologları yetiştirmeyi hedeflemiştik. İki yıllık bir bölüm olmasına rağmen bugün bu bölümümüzde eğitim-öğretim gören öğrencilerimizden Hilal Öndoğan'ın elde ettiği bu başarısı gerek üniversitemiz, gerekse ülkemiz için gurur verici. Diğer taraftan Japonca gibi bir dili kısa bir süre içerisinde öğrenmek ve konuşmak da oldukça zor. Öğrencimizin Japonlara hayranlığıyla başlayan Japon dilini öğrenme hususunda göstermiş olduğu çaba ve azmi de takdire şayan. Öğrencilerimize bu konuda büyük destek veren hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimi olarak bizler de öğrencilerimize her türlü desteği vermeye ve yol gösterici olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Hilal kızımızı bir kez daha tebrik ediyor, hedefleri doğrultusunda başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Öndoğan ile bir süre görüşen Rektör Bağlı, kendisine ayrıca başarılarından dolayı plaket verdi.