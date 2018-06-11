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11 Haziran 2018 13:48

Rektör Bağlı Tokat Valisi Toraman’ı ziyaret etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Rektör Bağlı Tokat Valisi Toraman’ı ziyaret etti

11 Haziran 2018 13:48

Dr. Mazhar Bağlı, beraberinde Rektör Danışmanı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz ile birlikte Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman’ı ziyaret etti.


Bir dizi görüşmelerde bulunmak üzere Tokat’a giden ve iftarını Tokat’ta açan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz’ü makamında kabul eden Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.


Rektör Bağlı ziyaretlerinde Vali Toraman ile bir süre görüştü.




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