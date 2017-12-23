Rektör Bağlı ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ üzerine konuştu

Dr. Mazhar Bağlı, Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konulu panelde konuşmak üzere Ahi Evran Üniversitesine giden Dr. Mazhar Bağlı’yı Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Vatan Karakaya karşıladı. Rektör Bağlı’yı makamında ağırlayan ve kendileriyle bir süre görüşen Rektör Karakaya Ahi Evran Üniversitesi kampüsünü gezdirerek bilgi verdi.

Daha sonra Ahi Evran Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu tarafından düzenlenen panele geçen Rektör Bağlı, ‘Türkiye’nin Avrasya Politikaları’ konularında konuşma yaptı.

Panel sonunda ziyaret ve katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya teşekkür eden Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya plaket takdiminde bulundu.