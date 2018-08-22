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22 Ağustos 2018 17:59

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Nevşehir Devlet Hastaneni ziyaret etti

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir, Nevşehir Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Nevşehir Devlet Hastaneni ziyaret etti

22 Ağustos 2018 17:59

Nevşehir Vali Vekili Ahmet Soley, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve hastane yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, sağlık personellerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarıyla da bayramlaştı.


Nevşehir’deki sağlık hizmetlerine ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Acil Servis başta olmak üzere sağlık hizmetinin sunulduğu poliklinikleri gezerek hastane yöneticilerinden bilgiler aldı.


Burada hasta ve hasta yakınlarıyla da bayramlaşan Eldemir’in ziyareti sırasında Vali Vekili Ahmet Soley ve Belediye Başkanı Atilla Seçen’de hazır bulundu. (COŞ-DK-Y)




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