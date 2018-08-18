Sağlık İl Müdürlüğü kurban bayramı öncesinde uyardı

Rahim Ünlübay, yaklaşan kurban bayramı öncesi ‘Kurban Kesimi’, ‘Kist Hidatik’ hastalığı ve ‘Kurban Bayramında Beslenme’ gibi konularda açıklamalar da bulunarak vatandaşları uyardı.

Rahim Ünlübay, “Kurban Bayramı’nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik’ hastalığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Özellikle kurban bayramlarında kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması ile bu hastalığın yayıldığına dikkati çeken Ünlübay, “Uygun olmayan koşullarda kesilen kurbanlardan arta kalan iç organların köpek ve benzeri hayvanlar tarafından yenmesi sonucu ‘hidatik kist’ hastalığı oluşabilmektedir. Kestikleri kurbanın iç organlarında kiste rastlayan vatandaşlarımızın kesinlikle bu sakatatları yememeleri ve bu organların diğer hayvanlar tarafından da tüketilmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömmeleri gerekmektedir” dedi.

Kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşları, hayvanlarını belediyelerin belirlediği yerlerde kesmeleri ve kasaplardan yardım almaları konusunda da uyaran Ünlübay, “Maalesef her yıl yüzlerce vatandaşımız kurban keserken yaralanmakta ve hastane acillerimize başvurmaktadır. Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar hatta ölümler yaşanabilmektedir. Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın, yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkânları ile (tütün, kül, vb. maddeler sürerek) tedavi etmeye çalışmamaları gerekmektedir” şeklinde konuşarak istenmeyen durumların olmaması için vatandaşların kurbanlarını uzman kasaplar ayarlayarak kestirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Kurban etlerinin tüketilmesi ve sağlıklı beslenme konusunda da vatandaşlara bir takım uyarılarda bulunan Ünlübay, “Özellikle yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp-damar vb. rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın et tüketimine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu tür rahatsızlıkları olan hastalarımızın yağlı etler yerine az yağlı veya yağsız etleri aşırıya kaçmadan yemeleri gerekmektedir. Bayram tatili süresince dengeli ve sağlıklı beslenmeye özen göstermeli, fiziksel aktivitelerimize ve özellikle yürüyüş yapmaya dikkat etmeliyiz” diye konuştu.