Salcano Dağ Bisiklet yarışmasının Nevşehir’in Uçhisar beldesinde başlamasının ardından Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve yarışma organizatörü Aydın Ayhan Güney basın toplantısı düzenlendi. Uçhisar Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan böylesine bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Karaaslan, “Bu yıl yine burada Kapadokya bölgemizin zirvesi Uçhisar kasabamızda gerçekleştirdiğimiz Salcano bisiklet yarışmasının 19.su düzenleniyor. Dolayısıyla Uçhisar Belediyesi olarak bu yarışmanın bir ucundan da tutmanın sevincini yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Salcano Dağ Bisiklet yarışmasının organizatörü olan Aydın Ayhan Güney ise açıklamasında 11 ülkeden 400 sporcunun yarışmalara başvuru yaptığını kaydetti. Güney, “Salcano Kapadokya Bisiklet festivali 29 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 5 gün süreyle yapılan bir çok aktivitenin yer aldığı bir organizasyondur. Organizasyonun en büyük özelliği 2000 yılında başlayan ve 19 yıldır kesintisiz yapılmasıdır. Kapadokya’da düzenlenen bu yarışmaya 11 ülkeden 400’ün üzerinde sporcu katılıyor” diye konuştu.