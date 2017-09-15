Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali başladı

Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Rusya, İran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Sırbistan’tan 500’e yakın sporcunun katılımıyla bugün Uçhisar’da başladı. Yarışmalar ilk olarak Uçhisar beldesinde dörtlü eleme turlarıyla başlarken festivali 3 gün boyunca devam edecek. Sporcular birbirinde zorlu parkurlarda kıyasıya yarışması kasaba halkının ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisini çekerken festivalin organizatörü Aydın Ayhan Güney Kapadokya’da düzenlenen yarışmaları 17 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Güney: "10’dan fazla ülkeden sporcular katılıyor"

Güney, “Bugün saat 10.00’da eleme yarışlarıyla başladık. Eleme yarışları dediğimiz genelde şehir içerisinde yapılan yöre halkının da çok beğenisini kazanan 800-900 metrelik bir parkurda dört kişi başlıyor. Bu dörtlü guruplardan ikisi bir üst tura çıkıyor diğer ikisi eleniyor. Bu şekilde katılımcılar en son dört kişi kalana kadar devam ediyorlar. Öğleden sonra saat 2’de UCIA yarışının ilk etabı başlıyor. Kişisel, zamana karşı, bireysel bir yarış. Sporcular tek tek çıkacaklar ve 4,5 kilometrelik bir parkuru geçip gelecekler. Yarın ise bizim noktadan noktaya 35 km’lik bir parkurumuz var. Bu parkurda da Güvercinlik Vadisinden Aşk Vadisi sırtından Avanos bölgesine kadar inip dönecekler. En son gün ise iki ayrı organizasyonumuz var. Birisi yine bu etaptaki yarışın son etabı Cross Country dediğimiz 4,5 km lik bir parkurda tur yapacaklar. 6 tur, 7 tur, 8 tur yapacaklar. Bu tür yarışlar Uluslararası bisiklet birliğine bağlı yarışlar olduğu için buradan puan alan sporcular buradan topladıkları puanlarla olimpiyata gidiyorlar o yüzden çok önemli yarışlar bunlar. Aynı zamanda sporcuların Türkiye derecelerini de etkiliyor. O yüzden burada yapılacak yarışlar zorluk formatıyla da üst düzey yüksek puan veren yarışlardır. 10’dan fazla ülkeden sporcular katılıyor” dedi.

“18 yıldır Kapadokya’da bu yarışları düzenliyoruz”

Bisiklet yarışlarını 18 yıldır düzenlediklerini kaydeden Güney, “Bu yarışa bizim başlamamızın sebebi aslında şöyle enteresan bir hikâyesi var. 1999 yılında dünyanın en büyük bisiklet dergisi bic (bayk) dergisi Kapadokya’yı dünyanın en iyi dağ bisikleti parkuru ilan etti. Ondan sonra biz bu organizasyona başladık şu anda iddia edebiliriz ki dünyanın en güzel dağ bisikleti parkurlarından birisi. Birçok yerde dağ bisikleti parkurları insan yapımı. Yani insanlar ülkelerinde parkur yapıyorlar ama burada öyle bir şeye ihtiyacımız yok çünkü Kapadokya’nın her tarafı vadilerinden ve arazi yapısından dolayı doğal bir dağ bisikleti parkuru” şeklinde konuştu.

Uçhisar’da başlayan Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali 3 gün boyunca devam edecek.