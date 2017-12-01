Sanat Kulübü öğrencileri köy okullarında

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Kulübü, “5.Geleneksel Köyümüzde Şenlik Var” etkinliği ile çocukları tiyatro ile tanıştırdı. Etkinlik kapsamında 27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde Avanos Ayhanlar ve Göynük, Gülşehir Emmiler ve Abuşağı Derinkuyu Doğala köylerine giden Sanat Kulübü, “Tıngır-Mıngır Ülke” adlı çocuk oyununu sergiledi. Çocukları deprem konusunda bilgilendiren oyun eğlenceli yönünün yanı sıra eğitici mesajlar içermesiyle onların bilinçlenmelerine katkı sağlıyor. Çocuklar ayrıca dans ve palyaço gösterileri ile doyasıya eğlendiler.

Etkinlik kapsamında hayırseverlerin destekleri ile 15 İlkokul öğrencisine bot ve mont hediye edildi. “Kitapsız Okul Kalmasın” sloganıyla yola çıkan Sanat Kulübü, köy okullarına bugüne kadar toplamda 400 adet kitap hediye etti.

Derinkuyu Doğala köyü ziyareti sonrası Sanat Kulübü öğrencileri ile görüşen Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı, üniversiteli gençleri tebrik etti. Balcı, “Sizler yarın bizim bulunduğumuz noktalara gelecek ve bu vatana hayırlı işler yapacaksınız. Sizden sonra gelecek nesillere şimdiden örnek olmanız çok güzel” dedi.