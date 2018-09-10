Sanatçı Kürşat, Belediye Başkanı Seçen'i ziyaret etti

Türk Müziğin sevilen ismi Nevşehirli Kürşat, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, müzik çalışmalarındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra bir TV kanalında Gece-Gündüz isimli programı ile başarı elde eden sanatçı Kürşat'ı, Nevşehir'de yeniden görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, ziyaretinden dolayı Teşekkür etti.

Sanatçı Kürşat' da Nevşehir'e yeniden gelmenin sevincini yaşadığını belirtti ve özellikle son aylarda Nevşehir Belediyesi'nin çalışmalarını büyük bir ilgi ile takip ettiğini ifade etti. Nevşehir Belediyespor'un 3. Ligde hedefine ulaşmasının en büyük isteği olduğunu dile getiren Kürşat, güçlü bir takım oluşturan Nevşehir Belediyespor' a başarılar diledi.