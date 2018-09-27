Seçen, “Dünyanın en büyük yer altı şehri Kapadokya'ya büyük katkı sağlayacak”

İncelemelere ilk olarak oluşturulan çalışma ofisinde bölgede yürütülen temizleme çalışmalarında ortaya çıkartılan tarihi eserler ile ilgili olarak Arkeolog Semih İstanbulluoğlu'ndan bilgiler alan Belediye Başkanı Seçen, daha sonra Bezirhane, Manastır ve mezar odalarını gezdi. Burada Nevşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü Fatih Sağcan' dan buradaki eserlere ilişkin bilgiler alan Seçen, 12. Yüzyıla tarihlenen Kaya Kilisesinde devam eden restorasyon çalışmalarına yönelik olarak da Restoratör Elif Ballıkaya' dan bilgiler aldı. Son Osmanlı döneminin en önemli eserlerinden biri olan Bey Konağı'nda devam eden restorasyon çalışmalarını da yakından inceleyen Seçen, tavan süslemesinin Kapadokya bölgesinde en nadide örneklerinden biri olarak da değerlendirilen Bey Konağı'ndaki restorasyon çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlanması arzusu içerisinde olduklarını ifade etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen incelemelerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Nevşehir Belediyesi tarafından Projelendirilerek Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) ile işbirliği halinde hayata geçirilen Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan dünyanın en büyük yeraltı şehri olma özelliğindeki Nevşehir Yeraltı şehrinde,Nevşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığı izin doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarda ,bölgenin tarihi ile ilgili bilgileri yeni baştan değerlendirecek nitelikte bilgi ve belgelere ulaştıklarını dile getirdi.

Seçen şöyle konuştu: “Belediyemiz öncülüğünde ve Nevşehir Valiliği , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze Müdürlüğü ve Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun denetiminde gerçekleştirilen temizleme çalışmalarının kapsadığı alan toplamda 396 bin metrekarelik bir alan. Daha önceden Jeo radarlarla yaptığımız tespitlerle belirlediğimiz alanlarda çalışıyoruz. Bugüne kadar önemli verilere ulaştık. Arkeologlarımız, Restoratörümüz, Müze Müdürlüğümüz ve Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile iç içe çalışıyoruz. Özellikle Osmanlı döneminde de bu alanın oldukça önemli bir yerleşim merkezi olduğuna yönelik de ciddi verilere ulaştığımızı söylemek isterim. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızın da yardımları ile Damat İbrahim Paşa döneminden Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar yüzlerce belge elimize ulaştı. Damat İbrahim Paşa ve eşi Fatma Sultan'ın Vakfı'nın yapmış olduğu su yollarının belgeleri ve bölgedeki bir sarnıcın varlığının olduğu bilgisine ulaştık. Yürüttüğümüz bu çalışmalarda tarihi belgelerde de ifade edilen çeşitli su yollarını da ortaya çıkartıldı” diye konuştu.

Kapadokya Turizmine katkı sağlıyoruz

Seçen, bölgenin kısa süre içerisinde turizme kazandırılması için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını da ifade ederek şöyle konuştu: “ Nevşehir'in zengin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini tüm dünya turizmine kazandıracağımız günü heyecanla bekliyoruz. Bir kere dünya insanlığının beğenisine sunmuş olacağız. Nevşehir artık Kapadokya markasının içerisinde daha da büyüyüp gelişecek. Dünyanın en büyük yeraltı şehri bölge turizminizin de daha da ileri noktalara ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacak.“