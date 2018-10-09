Seçen, halk gününde vatandaşları dinledi

Nevşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Halk Günü programıyla randevu almaya gerek duymadan Nevşehir Belediyesi'ne gelen vatandaşlar, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile görüşme imkanı buluyorlar.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ,vatandaşların yaşadıkları sorunları kendisine ileterek sorunların en kısa süre içerisinde çözümünü de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seçen, vatandaşların kendisine ulaştırdıkları sorunları çözmek amacıyla vatandaşlarla da istişareler yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi. “ Halkımızın yaşadığı sorunların en kısa süre içerisinde çözümü için çaba gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın gözüyle sorunlara bakmak, sorunların çözümünde de yararlı sonuçlar veriyor. Halk Günü programımıza halkımızın yoğun bir şekilde katılımı ise belediyemiz ile vatandaşlar arasında sağlam bir köprünün oluştuğunu gözler önüne seriyor. Gönül Belediyeciliği düşüncesinin zaten altında yatan gerçeklerden biri de bu olsa gerek diye düşünüyorum. “ dedi.