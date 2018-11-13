İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Seçen, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, uygulamaya geçirdiği Halk Günü’nde makamında vatandaşların sorun, istek ve dileklerini dinledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, uygulamaya geçirdiği Halk Günü'nde makamında vatandaşların sorun, istek ve dileklerini dinledi.


Belediye Başkanı Atilla Seçen, randevu almaksızın makamında kabul ettiği vatandaşların taleplerini dinliyor.


Vatandaşlar tarafından iletilen sorunların en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulması amacıyla İlgili Belediye Başkan Yardımcıları ve hizmet birimlerinin müdürlerine gerekli talimatlarında verildiği halk günü uygulaması, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanıyor.


Belediye Başkanı Atilla Seçen, göreve gelir gelmez uygulamaya başlattığı halk günü uygulaması ile vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlara diret olarak kendisinin müdahil olduğunu belirterek, kendisine iletilen sorunların seri bir şekilde çözümünün de sağlandığını ifade etti.


Seçen, uygulamadan vatandaşların memnuniyetini görmekten de büyük bir mutluluk yaşadığını belirterek “ Halkımız ile iç içe bir şekilde yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesinin yanı sıra, vatandaşlarımız tarafından hizmetlere ilişkin bizlere oldukça güzel önerilerde sunuluyor. Belediye-Halk dayanışması içerisinde böyle bir uygulamanın başarılı bir şekilde sürmesini görmek beni de ayrıca mutlu ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.