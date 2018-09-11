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Seçen, hizmet alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Zübeyde Hanım Caddesi ile Ürgüp Caddesi’nde sürdürülen peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Zübeyde Hanım Caddesi ile Ürgüp Caddesi'nde sürdürülen peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.


Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz ile birlikte ilk olarak Ürgüp Caddesi'ndeki peyzaj ve refüj düzenleme çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Seçen, yetkililerden çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlamaları talimatı verdi.


Seçen, Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Şifa Meydanı Köprülü Kavşaktaki refüj düzenlemelerini de inceledi.

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