Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 16:49

Seçen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ile görüştü

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, bakanlığı ile ilgili temas ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun ile bir görüşme yaptı.

Seçen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun ile görüştü

31 Temmuz 2018 16:49


Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde gerçekleştirilen görüşmede AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’de hazır bulundu.


Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun’un ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.


Turizm ve kültürel gelişimde Kapadokya bölgesinin Türkiye’nin önemli bir merkezi konumunda bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Atilla Seçen, bakanlığın bu yöndeki çalışmalarının yerel idareler olarak her zaman desteklendiğini belirtti.


Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun’a Avanos el sanatları ürünü Nazar Ağacı motifli çini tabak hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç