Seçen, muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi

Seçen'in makam odasında gerçekleştirilen toplantıya Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık başkanlığında şehir merkezindeki 21 mahalle muhtarı katıldı.

Şehir merkezinde görev yapan mahalle muhtarların mahallelerindeki sorunlar ve sorunların çözümü yönünde Nevşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların değerlendirildiği istişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Atilla Seçen, ortak akıl ve istişarelerle şehre kazandırılan hizmetlerin daha etkin hale getirilebileceğini özellikle 6 ay gibi kısa bir sürede mahalle muhtarlarının da yakın ilgi ve destekleriyle ortaya koymaya azami bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Bu tür istişare toplantısının hizmetlerin daha süratli ve daha fazla olarak halka ulaştırılabileceğine inandıklarını aktaran Seçen, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantılarının devam edeceğini söyledi.

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık da, Belediye Başkanı Seçen'in göreve gelmesiyle birlikte muhtar-belediye ilişkisinin daha üst düzeylere ulaştığını belirterek, mahallelerdeki asfaltlama çalışmalarının yanı sıra çöp konteynerlerinin sayısal olarak artmasını bu tür istişare toplantılarıyla gerçekleştiriliyor olmasına bağladıklarını ifade etti. Altınışık sağlanan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen'e teşekkür etti.