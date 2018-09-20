Seçen, Nevşehir Lisesi geleneksel 5.aşure günü etkinliğine katıldı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir'in en köklü eğitim kurumlarından biri olan Nevşehir Lisesi tarafından bu yıl 5. Düzenlenen Geleneksel Aşure Günü etkinliğine katıldı.

Nevşehir Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen 5, Geleneksel Aşure Günü etkinliği öncesinde Nevşehir Belediyesi Mehteran ekibi, kahramanlık marşları seslendirdi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan etkinlikte konuşan Nevşehir Lisesi Müdürü Muhammed Orçin, gerçekleştirilen etkinliğin okul öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin ortak çalışması ile yapıldığını belirterek, katılımlarından dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'e ve tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

HEDEFLERİNİ VE HAYALLERİNİZİ YÜKSEK TUTUN

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 5, Geleneksel Aşure Günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, kendisinin de 1978-1984 yılları arasında 6 yıl eğitim sonrasında mezun olduğu Nevşehir Lisesi'nin bugüne kadar farklı kademede görev yapan binlerce öğrenci yetiştiren en köklü kurumların başında geldiğini ifade etti.

Daha sonra okul öğrencilerine seslenen Belediye Başkanı Seçen, gençlerden hedeflerini ve hayallerini yüksek tutmaları çağrısında bulundu. Seçen, Nevşehir Lisesi'nin kendisi açısından oldukça özel bir öneme sahip olduğunu dile getirerek “ Nevşehir Lisesi'ne yaşadığımız sürece sahip çıkmak en önemli görevlerimizden biri olacaktır. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Nevşehir Lisesi mezunu da olan emekli eğitimci Derviş Sak ‘ın yaptığı Aşure Yemeği duasının ardından Belediye Başkanı Atilla Seçen, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir Lisesi Müdürü Muhammed Orçin ile birlikte öğrencilere ve konuklara aşure dağıttı.