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Seçen, TÜGVA Nevşehir temsilcisi Alkan'ı ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan’a iade-i ziyarette bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan'a iade-i ziyarette bulundu.


Nevşehir'de orta, Lise, Üniversite ve çalışan gençlere yönelik eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyleyen TÜGVA Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan, geleceğin temsilcisi olacak gençlerin her alanda üstün meziyetlerle donatılı bir şekilde hayata hazırlanması amacında olduklarını dile getirdi. TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliğinde halen 880 kayıtlı genç üyenin bulunduğunu aktaran Alkan, 11 koordinatör eğiticinin de bu çalışmalarda kendilerine yardımcı olduklarını kaydetti.


TÜGVA'nın önümüzdeki günlerde Kozaklı ve Derinkuyu ilçelerinde de etkin çalışmalar yapmaları için halen çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Alkan, gençlerin sportif faaliyetlerde bulunmaları için de içerisinde bir çok spor faaliyetinin gerçekleştirildiği spor kulübü oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve ilk etapta Okçuluk Kulübünün önümüzdeki günlerde açılacağını belirtti. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'de gençlerin her alanda kendilerini çağın gerektirdiği bilgiler doğrultusunda yetişmeleri için üzerlerine düşen her görevi yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını belirterek, TÜGVA il yöneticilerine başarılar dileğinde bulundu.


Belediye Başkanı Seçen, daha sonra TÜGVA'lı gençlerle bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

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