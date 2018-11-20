Seçen, vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen 'in makamında gerçekleştirilen halk günü uygulamasıyla vatandaşlar, randevu almaya gerek duymadan Seçen ile bire bir görüşme imkânı buluyor.

Vatandaşlarca kendisine iletilen sorunları ilgili birim amirleri veya başkan yardımcılarıyla da paylaşan Seçen, yaşanılan sorunların en hızlı bir şekilde çözümü yönünde çaba harcıyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, her fırsatta vatandaşlarla bir arada bulunmaya özel bir önem verdiğini belirterek, yoğun çalışma temposu içerisinde yine de kendisine ulaşamayan vatandaşları, halk günü uygulaması ile makamında ağırladığını belirtti.

Vatandaşların hemen hemen her konuda istek ,dilek ve sorunları kendisine halk gününde birebir iletme imkanı bulduğunu kaydeden Seçen “ Hemşerilerimizin dertleri ile dertlenip, dertlerine derman olmak bizim ısrarla üzerinde durduğumuz gönül belediyeciliği düşüncesinin ana temelini oluşturuyor. Şu an bulunduğumuz makam, halkımıza hizmet makamı. Bizlerde Nevşehirli hemşerilerimizin hizmetkarı olarak burada bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer taraftan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve önerilerini de değerlendirme imkanı buluyoruz” dedi.