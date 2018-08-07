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07 Ağustos 2018 14:16

Sıcak asfaltlama öncesinde sağlıklı alt yapı ağı oluşturuluyor

Nevşehir Belediyesi tarafından şehrin ana arterleri başta olmak üzere trafik akışının yoğun olarak sağlandığı cadde ve sokakların sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik olarak başlatılan alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Sıcak asfaltlama öncesinde sağlıklı alt yapı ağı oluşturuluyor

07 Ağustos 2018 14:16


Bu yıl şehir merkezinde, sıcak asfalt uygulamasının ilk olarak gerçekleştirileceği Borsa Kavşağı-Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki yolda dün başlatılan alt yapı çalışmalarında, asfaltların sökümü aralıksız sürüyor.


Yolun düzenli bir alt ağına kavuşturulması amacıyla, özel asfalt sökücü araç yardımıyla asfaltların sökümü gerçekleştiriliyor.


Yıpranan ve bozulan asfaltların sökümünün tamamlanmasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, Borsa Kavşağı-Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki yolda içme suyu yenilemesi ile yağmur suyu hattı yapımını gerçekleştirecek.


Yolun sağlıklı bir alt yapı ağına kavuşturulmasının ardından sıcak asfaltlama gerçekleştirilecek.




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