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18 Eylül 2017 09:17

Sokakta bulduğu köpeğin ameliyatı için sponsor arıyor

Sokakta rastladığı yaralı köpeğin kendi imkanlarıyla bakımını yapan Ayfer Çiftçi, golden cinsi köpeğin ameliyatı için sponsor arıyor.

Sokakta bulduğu köpeğin ameliyatı için sponsor arıyor

18 Eylül 2017 09:17


Derin yara izi bulunan ve kurtçukların oluştuğu kulak kısmının tedavisi için köpeği, Avanos ilçesindeki Terapi Özel Veteriner Kliniğine götürerek burada süren tedavilerini üstlenen Çiftçi, merkezdeki veterinerlerin tavsiyesiyle Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrası köpeğin ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen Çiftçi, ameliyat ve sonrasındaki tedavi süreci için gerekli olan bin 500 TL’ye ihtiyaç olduğunu belirterek hayvan severlerden yardım talebinde bulundu. Çiftçi, “Bu köpek ne yazık ki sahibi tarafından sokağa bırakılan sokaktaki diğerler köpeklerin aksine eğitimli, çok daha zeki ve cana yakın. Ancak kulağındaki yaraların tedavi edilmemesi durumunda acı çekmeye devam edecek. Tüm canlıların yaşamaya hakkı olduğu gibi, yaraları nedeniyle çevre sağlığını da tehlikeye sokabilir. Sonuçta sokaklarda gezdiği yerlerde insanların asıl yaşam alanı. Sağlık yönünden sıkıntılı bir duruma düşmüş olan bu köpeğin tedavisi yapıldığında hem sevaba girilmiş olacak, hem köpeğin acı çekmeden yaşaması sağlanmış olacak hem de olası çevre sağlığına sorun yaşatacak problem ortadan kalkmış olacak” dedi.


Bir hayvan severin dilerse köpeğin tedavisini tek başına yaptırabileceğini aktaran Çiftçi, imece yöntemiyle destek verilerek birkaç kişinin desteği ile de ameliyatının yapılabileceğini söyledi.




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