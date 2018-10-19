Songül Aktaş, KADEM İl Temsilcisi Akün'ü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Songül Aktaş'ı ziyaretinde, KADEM Dernek Başkanı İlkay Akün ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.

KADEM'in bölgemizde de faaliyet göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Songül Aktaş, kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alması konusunda Kadem'in yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı İlkay Akün'e ve dernek üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Derneklerini ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi İlkay Akün, Songül Aktaş'a teşekkürlerini iletti.

Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.