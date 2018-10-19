İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Songül Aktaş, KADEM İl Temsilcisi Akün'ü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğine ziyarette bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğine ziyarette bulundu.


Songül Aktaş'ı ziyaretinde, KADEM Dernek Başkanı İlkay Akün ve dernek üyeleri tarafından karşılandı.


KADEM'in bölgemizde de faaliyet göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Songül Aktaş, kadınların toplumsal hayatın her alanında aktif olarak yer alması konusunda Kadem'in yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı İlkay Akün'e ve dernek üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.


Derneklerini ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Nevşehir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilcisi İlkay Akün, Songül Aktaş'a teşekkürlerini iletti.


Bir süre sohbetin ardından ziyaret sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.