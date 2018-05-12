Şükriye Tutkun NEVÜ’de konser verdi

NEVÜ Spor Merkezinde gerçekleştirilen konsere Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erdoğan Çiçek, Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Vekili ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Nihat Çavuşoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrencilerin ailelerinin de katıldığı konserde öğrenciler Sanatçı Tutkun’un seslendirdiği eserlerle mezuniyet sevincini yaşadılar.

Konser sonrasında Sanatçı Şükriye Tutkun’a NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı plaket ve çiçek takdim etti.