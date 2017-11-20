Kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Uçhisar Belediyesi ise Kadın Eli Projesi’yle Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Uçhisar Belediyesi adına ödülü Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma aldı.

ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı.

Ödül töreninde kültürel mirasın korunmasının ve işlevdirilmesinin önemine vurgu yapan ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Hasan Özgen, Özendirme Yarışmasına yoğun ilginin ve nitelikteki artışın, üye belediyelerle kurulan ilişki ağı sayesinde oluştuğunu söyleyerek, iki noktaya vurgu yaptı: ÇEKÜL Vakfı’nın düzenlediği Çarşamba Kent Toplantıları ve ÇEKÜL Akademi’nin eğitim programları. Özgen bu ortaklık içerisindeki değerlendirmelerin verimliliği artırdığını söyledi.

Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Özendirme Yarışmasına gelecek yıllarda, somut olmayan kültürel mirasın ve doğal mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projelerin de başvurmasını beklediklerini söyledi.

Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışmasında Jüri Özel Ödülü kazanan Uçhisar Belediyesi adına Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma, Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Asım Güzelbey’in elinden aldı.

Uçhisar Belediyesi, sosyal kalkınmayı ve kadın istihdamını hedefleyen, gerek iyi bir işlevlendirme modeli önermeleri, gerekse korumanın kent ekonomisini ve yaşamını geliştirmekte bir araç olarak kullanıldığı, sürdürülebilir sosyal şirket modellerini barındıran Kadın Eli Projesi’yle ödülün sahibi oldu.