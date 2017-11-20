Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 10:56

Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Jüri Özel Ödülü’ Uçhisar Belediyesine verildi

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu sene 16’ıncısı düzenlenen “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nda kazanan belediyelere ödülleri, YAPEX Fuarı’nda düzenlenen törenle verildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Jüri Özel Ödülü’ Uçhisar Belediyesine verildi

20 Kasım 2017 10:56


Kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen yarışmada Uçhisar Belediyesi ise Kadın Eli Projesi’yle Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Uçhisar Belediyesi adına ödülü Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma aldı.


ÇEKÜL Vakfı ve Akdeniz Tanıtım işbirliğinde düzenlenen ve her yıl restorasyon ve yapı sektörüyle; tarihi belediyeleri, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getiren YAPEX Restorasyon Fuarı “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”nın ödül törenine ev sahipliği yaptı. Tarihi Kentler Birliği’nin kültür mirasını koruma çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlediği ve gelenekselleşen yarışmada bu sene 69 belediyeden toplam 143 proje değerlendirildi. TKB’nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu tarafından incelenen başvurular arasında ödül alan projeler YAPEX Fuarı’ndaki Özendirme Yarışması Sergisi’nde katılımcılarla paylaşıldı.


Ödül töreninde kültürel mirasın korunmasının ve işlevdirilmesinin önemine vurgu yapan ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Hasan Özgen, Özendirme Yarışmasına yoğun ilginin ve nitelikteki artışın, üye belediyelerle kurulan ilişki ağı sayesinde oluştuğunu söyleyerek, iki noktaya vurgu yaptı: ÇEKÜL Vakfı’nın düzenlediği Çarşamba Kent Toplantıları ve ÇEKÜL Akademi’nin eğitim programları. Özgen bu ortaklık içerisindeki değerlendirmelerin verimliliği artırdığını söyledi.


Tarihi Kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ise Özendirme Yarışmasına gelecek yıllarda, somut olmayan kültürel mirasın ve doğal mirasın korunmasına ve yaşatılmasına yönelik projelerin de başvurmasını beklediklerini söyledi.


Kültür Mirasını Koruma ve Özendirme Yarışmasında Jüri Özel Ödülü kazanan Uçhisar Belediyesi adına Kaymaklı Belediye Başkanı Halit Elma, Tarihi Kentler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Asım Güzelbey’in elinden aldı.


Uçhisar Belediyesi, sosyal kalkınmayı ve kadın istihdamını hedefleyen, gerek iyi bir işlevlendirme modeli önermeleri, gerekse korumanın kent ekonomisini ve yaşamını geliştirmekte bir araç olarak kullanıldığı, sürdürülebilir sosyal şirket modellerini barındıran Kadın Eli Projesi’yle ödülün sahibi oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç