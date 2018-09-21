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Tatil için geldikleri Kapadokya'da Müslüman oldular

Arjantin’den Kapadokya bölgesine tatil için gelen çift, Müslümanlığı seçti.

Arjantin'den Kapadokya bölgesine tatil için gelen çift, Müslümanlığı seçti.


Arjantin'den tatil için Kapadokya bölgesine gelen La Forgia Lucio Marcelo ve Yesica Edith Haddad Portalez ile çocukları Baustista La Forgia Haddad Müslüman oldu. İl Müftülüğüne müracaat ederek Müslüman olmak istediklerini belirten aile için düzenlenen törende Arjantinli ailenin oldukça heyecanlı olduğu görülürken, Arjantinli aile Müslümanlığı seçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. İl Müftülüğünde düzenlenen programda Müftü Yakup Öztürk Müslüman olmak isteyen aileye Müslümanlık hakkında bilgiler verirken Müslüman olmak isteyen aile daha sonra kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Müslümanlığı seçen Lucio Marcelo Mehmet Emin ismini alırken eşi Yesica Haddad Rabia ve oğulları Baustista ise Mustafa ismini aldı.


Müftü Öztürk, tören sırasında duygulanan Mehmet Emin ve eşi Rabia'ya ihtida belgelerini takdim ettikten sonra İngilizce ve İspanyolca Kur'an-ı Kerim Meali ile birlikte İslamiyet'i anlatan bazı kitaplar hediye etti.

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