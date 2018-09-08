TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 4 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Lig 1. Grup’ta Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor’u 4-2 mağlup etti.

Lig 1.grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor ile Büyükçekmece Tepecikspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında Nevşehir Belediyespor kendi yarı sahasında çıkmakta zorlanırken maçın ilerleyen dakikalarında ise Nevşehir Belediyespor oyunun kontrolünü eline aldı. Nevşehir Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri 29 ve 63. dakikalarda Tunç Murat Behram, 43. dakikada Doğancan Aynacı ve 83. dakikada Metehan Andaç Özlü kaydederken, Büyükçekmece Tepecikspor’un gollerini ise 45 ve 63. dakikalarda Aykut Sevim kaydetti.

Nevşehir Belediyespor bu galibiyetin ardından ligde puanına 6’ya yükseltirken 2. sırada yer aldı.

Cüneyt Tiryaki: "İki de iki yaptığımız için son derece mutluyuz"

Maç sonrasında açıklamada bulunan Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki ligde iki de iki yaptıkları için son derece mutlu olduklarını ifade etti. Tiryaki, “Öncelikle bu almış olduğumuz galibiyet Nevşehir Belediyespor camiasına hayırlı olsun. Biliyorsunuz çok uzun bir aradan sonra Nevşehir’de profesyonel bir müsabaka oynandı. Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Hem uzun zamandır beklenen beklentilere cevap vermek için hem de geçen sene yaşamış olduğumuz şampiyonluğu pekiştirmek için gerçekten çok önemliydi. Oyuncularımız sahada mücadeleyi kazanmak için doğru işler yaptılar. İyi futbol oynadık. Zaman zaman savunmada bazı eksikliklerimiz oldu ama bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. İki maçta iki galibiyet aldık. Allah izin verirse 5. hafta itibarıyla çok daha tempolu futbol oynayacağız. Ben oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Nevşehir Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor karşılaşmasını Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve çok sayıda sporsever takip etti.