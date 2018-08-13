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13 Ağustos 2018 11:11

Tita, Nevşehir Belediyespor formasıyla ilk golünü attı

Erzurum’da 2.

Tita, Nevşehir Belediyespor formasıyla ilk golünü attı

13 Ağustos 2018 11:11

etap kamp çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, hazırlık maçında karşılaşmış olduğu 24 Erzincanspor’u 2-0 mağlup etti.


2018-2019 futbol sezonunda TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor Erzurum’da sürdürdüğü 2.etap kamp çalışmaları kapsamında 3.Lig 3.grupta mücadele edecek olan 24 Erzincanspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Nevşehir Belediyespor maça Onur, Ömer, Serdar, Naci, Bilal, Can, Doğancan, Mete, Emin, Tita ve Tunç 11’i ile çıkarken Nevşehir Belediyespor 60.dakikada Tita ve 80.dakikada Doğancan’ın kaydettiği gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.


Uzun yıllar süper lig, PTT 1.Ligde forma giyen 37 yaşındaki Brezilya asıllı Türk futbolcu Tita’da Nevşehir Belediyespor formasıyla çıkmış olduğu ilk maçta gol atma başarını gösterdi.




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