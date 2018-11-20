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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun ismi caddeye verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ismi Nevşehir’in Ürgüp ilçesindeki bir caddeye verildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ismi Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir caddeye verildi.


Ürgüp Belediye Meclisi, bir süre önce ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı Ürgüp ilçesinin Duayeri Mahallesinde bulunan Caddeye TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 'nun isminin verilmesini kararlaştırıldı.


TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun isminin verildiği cadde, düzenlenen bir törenle açıldı. Törende konuşan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve Belediye Meclisi üyelerine aldıkları böyle bir karardan dolayı teşekkür etti.


Daha sonra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Ürgüp Ticaret Odası Başkanı Ahmet Aydın ve seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı törenle Rıfat Hisarcıklıoğlu Caddesi açıldı.

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