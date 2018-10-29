TÜGVA heyeti, Belediye Başkanı Seçen'i ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Koordinatörü İbrahim Beşinci başkanlığındaki heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

TÜGVA İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve il temsilciliği görevlilerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen gençlerle bir arada bulunup, onlarla fikir alışverişinde bulunmayı önemsediğini ifade etti. Seçen, ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin her alanda daha iyi yetişmeleri adına üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirme kararlılığı içerisinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaretin anısına TÜGVA Koordinatörü İbrahim Beşinci' ye hediye takdiminde bulundu.

Beşinci'de, Belediye Başkanı Seçen'e hediye takdim etti.