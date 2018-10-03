TÜGVA İl Temsilcisi Alkan yönetim kurulu üyeleri Seçen'i ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret ederek, çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde TÜGVA Nevşehir İl Temsilciliği görevine atanan Oğuzhan Alkan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti. Seçen, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Alkan ve yönetim kurulu üyelerinin yeni görevlerinde başarılar dileyen Seçen “ Görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmanızı nasip etsin. Makamlar her daim gelip geçicidir, önemli olan kubbede hoş bir seda bırakmaktır” dedi.

TÜGVA Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan'da, il temsilciliği olarak tüm arkadaşları ile birlikte ihtiyaç duyulan her alanda gençlerin yanı başında olmaya azami gayret göstereceklerini dile getirdi.