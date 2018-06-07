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07 Haziran 2018 15:35

Türk Kadınlar Birliği 110 çocuğa kıyafet yardımında bulundu

Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şubesi tarafından “Kendi elinle bir çocukta sen giydir” kampanyası kapsamında 110 çocuğa bayram alışverişi yapıldı.

Türk Kadınlar Birliği 110 çocuğa kıyafet yardımında bulundu

07 Haziran 2018 15:35


Türk Kadınlar Birliği tarafından geleneksel hale getirilen “Kendi elinler bir çocukta sen giydir” kampanyası çerçevesinde 100 çocuğa bayram öğrenci kıyafet hediye edildi. Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez açıklamasında, “ Geleneksel hale getirdiğimiz, Türk Kadınlar Birliği Nevşehir şubesinin düzenlemiş olduğu “Kendi elinle bir çocukta sen giydir” kampanyasında 110 çocuğa bayramlık kıyafet ve ayakkabı aldık. Bu çocukların 32 “si sevgi evlerinden, daha sonra herkes kendi çevresinden duyduğu, bildiği çocukları tespit etti. Birer hafta arayla üç defa çocukları mağazaya götürdük. Çocuklar kıyafetlerini ve ayakkabılarını kendileri seçtiler. Bizlerde onların sevinçlerini paylaştık. Bizlere desteklerini esirgemeyen Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız’a ve maddi manevi destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.




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