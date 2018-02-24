Türk Kadınlar Birliği Nevşehir şubesi tarafından Nevşehir Baro Başkanlığına ait sosyal tesislerde kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya kadınların büyük ilgi gösterdiği görülürken kahvaltıdan elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlandığı açıklandı. Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez burada yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Kadınlar birliği olarak kadın haklarını sonuna kadar savunmaktayız. Bunun yanında yardıma ihtiyacı olan başta hemcinslerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza, imkanlarımız ölçüsünde dürüstlüğümüzden ve özveriden ödün vermeden gönüllülük ilkesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizimde çorbada tuzumuz olsun deyip, sizlerinde desteği ile elde etiğimiz bu geliri, Mehmetçik Vakfına bağışlamak istiyoruz. Geçmişten günümüze kadar ülkemizin birlik ve bütünlüğü için canı pahasına çarpışan, bizleri koruyan, ebediyete intikal etmiş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu organizasyonda bize desteğini esirgemeyen Nevşehir Barosuna ve bizleri yalnız bırakmayıp buraya kadar gelen sizlere şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Yaşar Nihan Küsmez’in konuşmasının ardından kahvaltı programı karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi.