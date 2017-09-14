Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Çetin’den döner sermaye tepkisi

Çetin, yapmış olduğu açıklamada, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte bir değişiklik yapılmıştır dedi.

Çetin açıklamasında, “ Söz konusu düzenleme sağlık tesisi bazında % 50 oranından daha düşük bir oran belirleme yetkisi bakanlığı tanınmıştır. Mevcut düzende hastanenin gelirinden hazine payı, SHÇEK payı ve Bakanlık merkez payı çıkarılmakta, kalan miktarın yüzde 50’si alınarak bu miktar sağlık tesisi katsayısı ile çarpılarak dağıtılabilir döner sermaye belirlenebilmekteydi. Şimdi ise yapılan değişiklikle %50 oranı dana düşük olarak belirlenebilecektir. Bu da dağıtılabilir döner sermayenin düşmesi, çalışanların gelirlerinin azalması anlamına gelecektir.

Anlaşılan toplu sözleşmede yetkili sendika tarafından masada unutulan döner sermayeleri hükümet unutmamış ve daha da düşürmek için yeni bir uygulamaya geçmiştir. Çalışanların memnuniyetlerinin arttırılacağı bizzat Sayın Sağlık Bakanımız tarafından ilan edilmişken böyle bir düzenlemenin niçin yapıldığı doğrusu anlamakta zorlanıyoruz. Sağlık çalışanları neredeyse sabite mahkum edilen döner sermaye ek ödemeleri nedeniyle sürekli gelir kaybı yaşamaktadırlar. Bu artık katlanılmaz bir hal almasına rağmen ısrarla döner sermayeleri düzenlemelerle ve çeşitli uygulamalarla düşüre, düşüre yok edilme çabasına girildiğini de görmekteyiz. İş yoğunluğu ve yükünün sürekli arttığı ve dolayısıyla hem gelirin ve hem çalışanın sunduğu katkının yükseldiği bir durumda iş çalışanın alacağı döner sermayeye gelince istikrarlı bir düşüşün olması kabul edilemezdir. Çalışanın hakkını teslim ederek emeğinin karşılığını vermek yerine çalışanların haklarının yok edilmesi karşısında duracağız. Düşüre düşüre döner sermayeleri yok etmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz, rıza göstermeyeceğiz.

Çalışanın emeğinin elinden almaya yönelik düzenlemenin iptali için mücadele edeceğiz. Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak da sendikamız tarafından hukuki değerlendirme yapılarak dava açılacaktır.

Türk Sağlık-Sen olarak Sağlık Bakanlığı’na açık çağrıda bulunuyor; İster adına ikinci faz, İster yeni dönem, isterseniz eskiye dönüş deyin adına her ne derseniz deyin ama artık sağlık çalışanlarının sesine kulak verin. Taleplerini yerine getirin ve yeni mağduriyetlere yol açmayın. Çalışanların memnuniyetini artıran düzenlemeler imza atın” dedi.