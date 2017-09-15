Türkiye 2023’te 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir bekliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman başkanlığında Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, belediye başkanları ve turizmcilerin katıldığı ‘Kapadokya 2023 Turizm Çalıştayı’ Uçhisar Beldesi’ndeki Kapadokya Lodge Otel’de gerçekleştirildi.

“2023’te 50 milyon turist beklentisindeyiz”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, açılış konuşmasında Ekim ayı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımı ile daha geniş düzeyde bir toplantı yapmayı planladıklarını ifade etti. Tüm imkanları ile Kapadokya turizmini ileri götürme çabası içerisinde olduklarını kaydeden Yayman, "En uzun yolculuklar küçük bir adım ile başlar. Bu toplantı ile uzun yolculuk için iyi bir adım atacağımıza inanıyorum. Kapadokya bizim için dünyanın en önemli coğrafyalarından bir tanesi. Eşsiz görünümü ile doğal bir film platosu. Burada öyle inanıyorum 2023’ü de 2030’lı yıllardaki turizmimizi de burada ortaya koymaya çalışacağız. Hedefimiz ülke genelinde 2023 yılına gelindiğinde 50 milyon turist ve 50 milyar Dolar gelir. Bu düzeyde Kapadokya’yı ziyaret eden turist sayısını da 5 milyon olarak hedefliyoruz. Kapadokya turizminde elbette Hacıbektaş olmazsa olmazımızdır. Bizi biz yapan değerleri içerisinde barındıran Hacı Bektaş Veli’nin yaşadığı bu ilçemizde de turizmin daha ileri düzeye ulaştırılması önceliklerimiz arasında. Diğer yanda Termal turizm de Kozaklı’yı da önemsiyoruz. Belediye Başkanımız Hasan Ünver’in Nevşehir’de yazar ve sanatçılar için bir mahalle oluşturulması düşüncesini de önemsiyoruz. Japonu, Çinliyi, İngilizi, Fransızı, Almanı ve İsveçliyi burada çeken bir hikaye, Kapadokya hikayesi, tüm dünya insanlarını kendisine çekebilecek bir nitelikteki insanları bir şekilde kendisine çekiyor. Peşine düşünülen bu hikayenin coğrafyasının turizm alanında daha etkin hale gelmesinde, üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ise çalıştayın Kapadokya bölgesindeki turizmin gelişim göstermesi açısından oldukça yararlı olacağı düşüncesini taşıdığını dile getirdi.

Milletvekili Açıkgöz: “Çalıştay yol gösterici olacak”

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise Kapadokya bölgesinin turizmde istenilen düzeye ulaşabilmesi için bu tür çalışmaların oldukça yararlı olduğunu söyledi. Açıkgöz, toplantıda ele alınacak çözüm önerilerinin de bundan sonraki gerçekleştirilecek çalışmalar için önemli bir yol gösterici niteliği taşıdığına dikkat çekerek, böyle bir çalışmanın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de dünyanın en önemli coğrafyalarından biri olan Kapadokya bölgesinin turizm alanında gelişmişliğinin daha üst düzeylere ulaştırılmasında turizm sektör temsilcilerinin görüş ve düşüncelerinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Milletvekili Gizligider: "2023’te Kapadokya’ya 5 milyon turist bekliyoruz”

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider de çalıştayda teşhisin konulacağını daha sonraki toplantılarda da tedavi yönündeki çalışmaların ele alınacağını umut ettiğini dile getirdi. 2023 hedeflerinin bölgeye en az 5 milyon turist çekebilmek olduğunun altını çizen Gizligider, karayolu ulaşım ağının çağın gereklerine uygun hale getirilmesinin yanı sıra, havayolua ulaşımında da önemli mesafelerin alındığını ve Kapadokya Havaalanı’nın 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren uçuşlara yeniden başlayacağı müjdesini yineledi.

Kapadokya bölgesindeki turizmi Hacıbektaş ve Kozaklı’sız asla düşünmediklerine vurgu yapan Gizligider, spor ve bisiklet turizminin de bu bölgede kalıcı hale getirilmesi yönünde çalışmaların da hedeflendiğini aktardı.

Belediye Başkanı Ünver: “Turizmde alternatifi olmayan bir potansiyele sahibiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ise Kapadokya bölgesinin turizmde alternatifsiz bir bölge olmasının avantajının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ünver, "Eşsiz güzellikleri, doğası, kültürü ve tarihsel değerleriyle Kapadokya dünyanın turizm alanında alternatifsiz tek merkezidir. Dünyada başka bir Kapadokya yok. Burada günümüzden 10 bin yıl öncesine kadar uzanan köklü bir tarih var, 8’i büyük 20 farklı uygarlığın kucaklaştığı eşsiz bir coğrafya üzerinde bulunuyoruz. İstediğiniz takdirde binlerce yıllık medeniyetlere el sürebilmenin heyecanını yaşarsınız bu bölgede. Biz Kapadokya’nın bu nedenlerden dolayı farklı olduğuna inanıyoruz. Kapadokya bölgesinde aslında çok şey planlamasını yapıyoruz öteden beri. Bölgedeki genellikle yeraltı şehirlerinin sığınma amacıyla yapıldığı biliniyor öteden beri, ancak Nevşehir şehir merkezinde 2012 yılında keşfettiğimiz ve dünyanın en büyük yeraltı şehrin olarak da bilinen merkezde insanların oldukça daha üst düzeyde bir yaşam kültürü içerisinde olduğunu belirledik. Temizleme çalışmalarında ortaya çıkan binlerce tarihi değer, bizlere burada hayat süren insanların ortak yaşam kültür birikimlerine ilişkin de oldukça çarpıcı detayları ortaya koydu. Ortaya çıkan buluntularla Nevşehir’de 2. bir Etnoğrafya Müzesi oluşturabiliriz. Diğer yanda da bu alanda sanatçılar ve yazarlar mahallesi de oluşturma kararlılığı içerisindeyiz. Film festivali düşüncesinin yanı sıra belediye olarak film senaryo yarışmalarının düzenlenmesi için de çalışmalar içerisindeyiz. Öyle inanıyorum ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesi içerisinde bir Kapadokya masası oluşturabilirse, bölgesel anlamda yaşanacak sorunların çözümünde büyük yararlar olacağı düşüncesini taşıyorum. Öteden beri Kapadokya olarak bizim farklı olduğumuzu ve bu farklılığımız önceliğinde sorunlarımızın çözümü ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yakın ilgi ve desteklerini bekliyor, bu çalıştayın hayırlı sonuçlar getireceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Rektör Bağlı: "Turizm eğitimi konusunda etkin hizmetler yürütüyoruz”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı da dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birine sahip Kapadokya bölgesinde en nitelikli eğitimi vermek amacıyla çalımalar yaptıklarını belirterek, Hacı Bektaş Veli’nin engin hoşgörüsüyle barış ve kardeşlik temellerine oturmuş bir turizm aktivitesinin sağlanması adına üzerilerine düşeni yerine getirme mücadelesi içerisinde olduklarını aktardı.

Türkiye’nin turizmde 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Kapadokya’nın yeni bir anlayış, örgütlenme, tanıtım ve pazarlama modeli ile yapılandırılması amaçlayan Kapadokya 2023 Turizm Çalıştayı’nın daha sonraki bölümünde ise belediye başkanları ve turizm sektörü temsilcileri, turizmde yaşanılan sorun ve bunların çözümüne ilişkin düşüncelerini aktardı.