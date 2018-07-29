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29 Temmuz 2018 18:10

Türkiye - Azerbaycan kardeşlik sergisi açıldı

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde Azerbaycan-Türkiye kardeşlik gecesi etkinlikleri kapsamında dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesinde resim sergisi açıldı.

Türkiye - Azerbaycan kardeşlik sergisi açıldı

29 Temmuz 2018 18:10


Uçhisar Kalesinde açılan Türkiye-Azerbaycan kardeşlik gecesi etkinlikleri kapsamında açılan resim sergisine Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Azerbaycan milletvekili Ganire Pashayeva, Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Kavak Belediye Başkanı Celal Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve vatandaşlar katıldı. Sergi açılışının ardından burada bir konuşma yapan Azerbaycan milletvekili Ganire Pashayeva, dünyanın en yüksek peribacasında Türkiye-Azerbaycan kardeşlik sergisini açmış olduklarından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Pashayeva, “Uçhisar Belediyemizin ev sahipliğinde Azerbaycan’dan gelen iki ressam kardeşimizin Türkiye’yi hiç görmeden çizmiş oldukları resimlerin sergisini bugün burada açıyoruz. Azerbaycan’dan gelen ve ilk kez Azerbaycan dışında sergi açan bu kardeşlerimiz Türkiye’yi görmeden Türkiye’nin resimlediler. Bu demek oluyor ki orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür sözünün en güzel göstergesidir” dedi.


Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ise, “Uçhisar Belediyesi olarak Uçhisar Kalemizde böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.




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