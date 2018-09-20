Türkiye'nin 11. Millet Kıraathanesi Nevşehir'de açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında Türkiye'de açılmaya başlayan millet kıraathanelerinin 11.si Nevşehir'de hizmete açıldı.

Nevşehir'de hizmete açılan Millet Kıraathanesi açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cengiz Ekici, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir İl Hak Kütüphanesinin bulunduğu alanda açılan Millet Kıraathanesi'ni açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Nevşehir Valisi Aktaş ile beraber kıraathane hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'den bilgiler aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun burada yaptığı açıklamada Türkiye'de 11. Millet Kıraathanesini Nevşehir'de açtıklarını söyledi. Dursun, “Bugün Nevşehir'de yeni bir Millet Kıraathanesinin açılışını yaptık. Millet Kıraathaneleri Cumhurbaşkanımızın talimatıyla genel olarak çok önem verdiğimiz bir çalışmadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da görev tanımının içerisinde ilgi sahası Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından özel olarak takip edilen bir alandır. Şuanda 11.Millet Kıraathanemizi açmış bulunuyoruz. Burada görüldüğü gibi kitap ile milleti buluşturmak ve kütüphane alanlarının çalışma saatlerini artırmaktır. Burada kesintisiz bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu planda baktığımız zaman Nevşehir'de bu başarılmış gözüküyor. Ama bunun dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem kütüphane sayısının artırılması hem de kadrolu kütüphaneci sayısının çoğaltılması için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.