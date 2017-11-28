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28 Kasım 2017 15:44

Türkiye’nin ABD Şikago Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mirici, öğrencilerle buluştu

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türkiye’nin ABD Şikago Eğitim Ateşesi Prof.

Türkiye’nin ABD Şikago Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mirici, öğrencilerle buluştu

28 Kasım 2017 15:44

Dr. İsmail Hakkı Mirici, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen ‘Akademik Etkinlikleri-1’ kapsamında, “European Profile for Language Teacher Education and ELT Departments in Turkey” isimli konferans verdi.


Yabancı Diller Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe; Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç, Müdür Yardımcıları Okt. Barış Eriçok, Okt. Merve Bulut, Temel Diller Bölüm Başkanı Okt. Hatice Özgan Sucu, Modern Diller Bölüm Başkanı Okt. Yasin Kızılay, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Eğitim Fakültesinde görevli akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


‘Öğretmenler Günü’nün önemini vurgulayarak konuşmasına başlayan Mirici, dil öğretiminde fark yaratılmasının geleceğimiz için önemine değindi. Daha sonra, yabancı dil öğrenen öğrencilerin dil seviyelerini ve farklı alanlardaki dilsel becerileri belli bir çerçevede tanımlamayı sağlayan kılavuz niteliğindeki Avrupa dilleri ortak çerçeve programı hakkında bilgiler veren Mirici, deneyimlerini de öğrenciler ve katılımcılar ile paylaştı.


Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici konuşmasının ardından tüm gençleri farklı düşüncelere sahip olsalar da Türkiye’yi daha ileri noktalara taşımak için çok çalışma amacı etrafında toplanmaya davet etti.


Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Bengü Aksu Ataç konferans sonunda Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici’ye plaket ve çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.




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