Türkiye’nin en soğuk ilçesi Derinkuyu oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre dün gece en soğuk ilçe eksi 27,4 derece ile Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye’de dün gece yapılan ölçümlerde Nevşehir’in Derinkuyu ilçesi eksi 27,4 ile Türkiye’nin en soğuk ilçesi oldu. Derinkuyu ilçesini eksi 25,1 ile Tokat’ın Artova ilçesi, eksi 24,3 ile Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi, eksi 22,8 ile de Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Gökçetoprak köyü takip etti.

Türkiye’nin en sıcak ilçelerinde 14,7 derece sıcaklık ile Mersin’in Anamur ilçesi ilk sırayı alırken Şırnak’ın Cizre ilçesi 14,3, Şırnak’ın Silopi ilçesi 14 ve Mersin’in Silifke ilçesi 13.6 ile Türkiye’nin en sıcak ilçeleri oldu.