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28 Mayıs 2018 17:25

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TÜRSAB) Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, beraberindeki bir heyet ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i makamında ziyaret ederek, belediye başkanlığı görevinde başarılar temennisinde bulundu.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Belediye Başkanı Seçen’i ziyaret etti

28 Mayıs 2018 17:25


TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Eroğlu, TÜRSAB İletişim ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı Mesut Kanat, TÜRSAB Kapadokya Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl ’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TÜRSAB heyetini Nevşehir’de görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


Kapadokya bölgesinin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı doğal, tarihi ve kültürel birikimlerine sahip önemli bir turizm destinasyon merkezi olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Seçen, bölgedeki turizm dinamiklerinin etkin işbirliğini önemsediklerini söyledi. Seçen, bölgedeki turist sayısı ve elde edilen döviz miktarının daha da üst düzeye çıkartılması yönünde Nevşehir Belediyesi tarafından temizleme ve restorasyon çalışmaları sürdürülen dünyanın en büyük yeraltı şehir yerleşiminin bu anlamda ciddi bir katkı sağlayabileceğine inandıklarını kaydetti.


TÜRSAB Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya’da, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’e görevinde başarılar diledi.


Bağlıkaya, Kapadokya’nın kendi ölçeğinde Türkiye’nin vazgeçilmez bir turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti ve bölgenin turizm hareketliliğinin bundan sonraki süreçte daha da üst düzeylere ulaşabileceğine vurgu yaptı.


TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, ziyaretin anısına Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e hediye takdim ederken, Başkan Seçen’de TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya’ya El sanatları ürünü Anfora takdiminde bulundu.




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