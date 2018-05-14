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14 Mayıs 2018 12:01

Uçhisar Belediyesi, Anneler Günü etkinliği düzenledi

Uçhisar Belediyesi’nin düzenlediği Anneler Günü etkinliği Belediye düğün salonunda kutlandı.

Uçhisar Belediyesi, Anneler Günü etkinliği düzenledi

14 Mayıs 2018 12:01


Uçhisar kasabasında annelerinin katılımlarıyla düzenlenen Anneler Günü etkinliğine Belediye Başkanı Ali Karaaslan, eşi Nuran Karaaslan, MHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Gürbüz ve kadın kolları üyeleri, çok sayıda kadının katılımı ile gerçekleştirildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın konuşmasıyla devam etti. Programda konuşan Başkan Karaaslan “Türk annesi Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da ve Afrin’de hep vardı, hep de var olacak. Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, dünyadaki en yüce duygulardan biridir. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerini veren annelerimizin Anneler Gününüz kutlu olsun” dedi.


Uçhisar Haydar Çankaya Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Taşmış, Beril Bade Kırfaz ve Elif Korucu’nun şiirleriyle devam eden programda yine okul öğrencilerinin kurmuş olduğu folklor ekibinin halk oyunları gösteri izlendi.


Program yılın annesi seçilen Emine Ok’a hediye takdimi ve müzik dinletisi ile sona erdi.




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