Uçhisar Belediyesi, kademe binasının inşaatı devam ediyor

Uçhisar beldesi Hacı Alibey Caddesi Üzerinde bulunan eski briket fabrikası alanına temeli atılmaya başlanan yeni kademe binasının yapımı hızla devam ediyor. Bin 195 metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen kademe binasında 595 metrekare alan belediyemiz araçları için kapalı garaj, 510 metrekare alan ise idari bina ve atölyeler için inşa ediliyor.

Başkan Karaaslan, “Yapmakta olduğumuz yeni binanın, personelimizin çalışma ortamının daha rahat ve güvenilir olmasını hedefliyoruz. Bakım onarım, tamirat ve temizlik faaliyetleri bu merkezden yürütülecek. Malzemelerimiz, araçlarımız, tamir atölyelerimiz burada olacak. İnşaatımızın hızla devam etmekte ve en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.