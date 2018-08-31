Uçhisar Belediyesi Kapadokya Üniversitesine bina tahsis etti

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar Uçhisar Belediyesinde düzenledikleri basın toplantısında Kapadokya Üniversitesinde bulunan Gastronomi Bölümünün Uçhisar’da eğitim vermesi için protokol imzaladı. Yapılan protokol çerçevesinde Uçhisar’da bulunan Kültür Merkezi Kapadokya Üniversitesine 25 yıllığına tahsis edilirken 2018-2019 eğitim öğretim yılında bu bina Gastronomi Bölümü olarak eğitim vermeye başlayacak. İmza protokol töreninde konuşan Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, “Kültür merkezi olarak kullandığımız ve 2 bin metre karelik kapalı alanımızı Kapadokya Üniversitesine tahsisi konusunda görüşmelerimiz oldu. Kapadokya Üniversitesi de bizlerin yapmış olduğu bir teklif üzerine binada incelemelerde bulundular. Kapadokya Üniversitesi Gastronomi bölümünü Uçhisar’da açacak. Bu binamızın tahsisine yönelik bir protokol imzalayacağız. Bu binamızı 25 yıllığını Kapadokya Üniversitesine tahsis ediyoruz” dedi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’da açıklamasında Kapadokya’nın göz bebeği Uçhisar’da bir üniversitenin bayrağını göstermek bizler için gurur verici bir olay dedi. Karasar, “Kapadokya Üniversitesi olarak Uçhisar Belediye Başkanımız Ali Karaaslan’a teşekkür ediyoruz. İsmimiz Kapadokya Üniversitesi olduğu için tüm Kapadokya’yı biz açık kampus alanı olarak görüyoruz. Her ne kadar merkezimiz Mustapaşa’da olsa da Uçhisar, Ortahisar ve Avanos Kapadokya’nın önemli değerleridir. Uçhisar Kapadokya bölgemizin gözbebeği olan bir yer. Uçhisar’da bayrak göstermek bir üniversite için gurur verici bir hadisedir. Uçhisar sadece bir turizm potansiyeli olarak değil, sosyal, kültürel, eğitim potansiyelinde gelişmesine katkı sağlayacağımız için mutluyuz, gururluyuz. Başkanımıza bize bu konuda bir fırsat verdiği için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen basın toplantısı protokol imzalanmasıyla sona erdi.