Uçhisar Belediyesi kasaba halkına iftar yemeği verdi

Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, Milletvekili Mustafa Açıkgöz, MHP Milletvekili adayları Mehmet Varol, Sait Yüksel, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Ortahisar Belediye Başkanı İsmail Genç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Ceviz, Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Savaş Benli ve vatandaşlar katıldı.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan yaptığı konuşmada, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azad olan on bir ayın sultanı mübarek ramazan-ı şeriflerinizi tebrik eder, birlik ve beraberliğimizin, katlanarak devam etmesine vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ederim. Cenab-ı Allah, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları kabul eder ve üzerimizden ihsanını, mağfiretini ve himmetini esirgemez. Uçhisar Belediyesi olarak geleneksel hale getirmiş olduğumuz iftar yemeğimize katılan ve aynı sofranın etrafında bir araya geldiğimiz herkese bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Yemekte Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Ülkü Ocakları adına Başkan Karaaslan’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.