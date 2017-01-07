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07 Ocak 2017 08:47

Uçhisar Belediyesi, kuşlar için doğaya yem bırakıyor

Uçhisar Belediyesi, kuşlar için doğaya yem bırakıyor

07 Ocak 2017 08:47

Uçhisar Belediyesi, zorlu kış şartlarından dolayı doğal ortamda yaşayan kuş türlerinin beslenebilmesini sağlamak amacıyla, kasabanın çeşitli bölgelerine yem bırakıyor.
Özellikle, doğal ortamda yaşayan kuşların yoğun olduğu Cevizli mevkiine, Güvercinlik Vadisi ve Zemi Vadisi yamaçlarına bol miktarda yem bırakıldığını belirten Başkan Ali Karaaslan, “Karla kaplı ve don halindeki zeminde yem bulmakta zorlanan çeşitli kuşların, keklik ve güvercinlerin aç kalmaması için kasabamızın çeşitli yerlerine ekiplerimizce yem dağıtımı yapıyoruz. Zorlu kış şartlarında beslenmekte zorlanan hayvanların gıda almasına destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.



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