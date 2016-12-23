Uçhisar ve Cadaujac kardeş şehir protokolü tamamlandı

Uçhisar Belediyesi ve Fransa-Cadaujac Belediyesi arasında Cadaujac Belediyesi’nin Ekim 2014 tarihinde Uçhisar Belediyesi’ne resmi olarak yaptığı kardeş şehir teklifinin kabul edilmesinin ardından, Uçhisar ve Cadaujac Belediyesi arasında 2 Mayıs 2015 tarihinde Uçhisar Belediyesi’nde protokol imzalanmıştı.

Fransa’nın Bordeaux şehrine bağlı Cadaujac Belediyesi’nde 17 Aralık 2016’da düzenlenen protokol imza töreninde Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan ve Cadaujac Belediye Başkanı Francis Gazeau tarafından atılan imzalarla iki belediyenin resmi olarak kardeş şehir olma prosedürü tamamlandı. İmza törenine Bordeaux Başkonsolosu Türker Oba, Bordeaux Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcisi Şükrü Koç, Cadaujac Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda Cadaujaclı halk katıldı. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, ”Uçhisarımız’a ve Cadaujac’a hayırlı olması temennisinde bulunurken, bundan sonraki süreçte, çocuklarımıza, kadınlarımıza ve halkımıza yönelik çeşitli projelerle bu kardeşliği, iki kültürü kaynaştırmak, paylaşımları arttırmak ve geleceğe yönelik uygulamalar sağlayacak nitelikte işler gerçekleştirerek sürdüreceğiz. Cadaujac Belediye Başkanı Francis Gazeau, Uçhisar ile kardeş şehir olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Başkan Karaaslan ile güzel projelere imza atacağız, kültürel ve sosyal projeler geliştireceğiz” dedi.

Ziyaretin ikinci gününde, Başkan Karaaslan önderliğindeki heyet, Bordeaux Türk Kültür Merkezi’nde Bordeaux Başkonsolosu Türker Oba ve orada yaşayan Türk vatandaşlarla birlikte 15 Temmuz felaketini ve hainlerin yaptığını protesto etmek için bir araya gelip tepkilerini dile getirdiler.