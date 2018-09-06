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06 Eylül 2018 14:11

Uçhisar’da park yenileme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Kasabanın değişik mahalle ve sokaklarında yer alan çocuk oyun alanı dönemin gerektirdiği sağlıklı bir alt yapı ile yenilenmesine yönelik çalışmalar devam ederken oyun gruplarının yerlerine yenileri monte edilip, tamirat, onarım, bakım ve boya çalışmaları da Uçhisar Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Uçhisar’da park yenileme ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

06 Eylül 2018 14:11


Bu çerçevede Yukarı Mahalle’deki parkta bu kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Yenileme çalışmaları ile bu alanlarda oyun gruplarının yanı sıra parkta çeşitli türde bitkilerin de ekimi yapılarak çimlendirilmesi gerçekleştirilecek. Alandaki yeşil alanların sulanması da tam otomatik sulama sistemleri ile yapılacak. Başkan Karaaslan “Zemininden, oyun gruplarının çeşitliliği ve çevre düzenlemesine kadar en ince ayrıntıların düşünüldüğü parklarımızın daha da canlanmasını hem de çocuklarımızın keyifli vakitler geçirmesini sağlayacak olan oyun parkımızın çocuklarımıza ve Uçhisar’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Park yenileme çalışmaları ile birlikte kasaba içerisindeki yol ve kaldırım çalışmaları da devam ettiriliyor.




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